Рефери засудили азербайджанского борца и были наказаны – ФОТО

2018-05-01 14:55 | www.oxu.az | 6

Федерация борьбы Азербайджана во вторник направила протест по поводу ошибок рефери во время вчерашней схватки в рамках полуфинала чемпионата Европы в Каспийске между Исламом Аббасовым (87 кг) и российским борцом Бекханом Оздоевым.

Как сообщает командированный на соревнования корреспондент Oxu.Az, в конце схватки российский борец, ведя со счетом 3:2, держал Аббасова за трико.

Однако, судьи не решились наказать Оздоева и дать баллы Исламу.

Не помогло и вмешательство тренеров сборной Азербайджана.

Аббасов проиграл со счетом 3:4.

Судейская комиссия Объединенной организации борьбы (UWW) рассмотрела тот эпизод и отстранила арбитров из Финляндии, Германии и Беларуси на один день чемпионата.

Также удалось выяснить, что президент Федерации борьбы России Михаил Мамиашвили попросил прощения у азербайджанского представителя Объединенной организации борьбы Натига Алиева.

Первый вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдоуси Умудов по телефону обсудил этот эпизод с главой комиссии Антонио Сильвестре, который извинился за ошибку.

Сабухи ТОФИГОГЛЫ

