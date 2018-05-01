В Санкт-Петербурге застрелен азербайджанец

2018-05-01 15:01 | www.oxu.az | 7
В Центральном районе Санкт-Петербурга полицейские разыскивают злоумышленника с оружием.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.
Инцидент произошел 30 апреля около восьми часов вечера. Сообщается, что 46-летний гражданин Азербайджана выстрелил в 32-летнего соотечественника.
Между приятелями произошла ссора, в ходе которой злоумышленник взялся за оружие.
В результате 32-летний мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники полиции разыскивают стрелявшего.