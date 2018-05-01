В БВШН прошла выставка, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО)

2018-05-01 14:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла выставка, посвященная 100-летнему юбилею Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщает вуз во вторник.

Она организована при поддержке студенческой профсоюзной организации вуза. В ней принял участие публицист и исследователь истории Дильгам Ахмед, который представил на выставке собранные им с 2012 года документы, фотографии и материалы, рассказывающие об АДР и азербайджанской политической эмиграции в первой четверти прошлого века.

Выставку открыл студент первого курса факультета химической инженерии Высшей школы, председатель профсоюзного комитета курса Рашад Ахмедов. Выступая с презентацией, Дильгам Ахмед, в частности, рассказал о жизни, судьбе и роли в истории таких выдающихся азербайджанских общественно-политических и государственных деятелей, деятелей литературы, культуры и искусства, а также деятелях в области просвещения и образования, как Мамед Эмин Расулзаде, Фатали Хан Хойский, Насиб-бек Юсуфбейли, Алимардан-бек Топчибашев, Джамо-бек Гаджинский, Самедбек Мехмандаров, Аббасгулу-ага Бакиханов, Мирза Фатали Ахундов, Гасан-бек Зардаби и Джалил Мамедкулизаде.