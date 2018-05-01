В Турции скончался азербайджанский композитор

2018-05-01 15:25 | www.apa.az | 7

29 апреля после продолжительной болезни в Стамбуле скончался заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Гасан Адыгезалзаде.

Как сообщает АПА, Гасан Адыгезалзаде родился в Баку в 1946 году. Он является автором симфонии, кантат «Азербайджан» и «Бурса», миниатюр для хора, камерно-инструментальных произведений, сонат для скрипки и фортепиано, квинтетов и сюиты для духовых инструментов, песен, романсов, музыки к театральным постановкам, ряда произведений для народных инструментов.

Гасан Адыгезалзаде – брат Народного артиста Азербайджана, пианиста Зохраба Адыгезалзаде. Будучи одним из активных членов азербайджанской диаспоры в Турции, он принимал участие в организованных диаспорой мероприятиях в Бурсе, Стамбуле, Адане и других городах.

Отметим, тело Г.Адыгезалзаде будет доставлено в Азербайджан. Композитор будет похоронен в Баку.