МЭПР обратилось в суд, чтобы оштрафовать Бакинский Метрополитен

2018-05-01 15:35 | www.apa.az | 6

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) провели рейд с целью контроля за соблюдением в городе Баку требований закона «Об охране окружающей среды».

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, в ходе рейда были выявлены автомобили марки «КАМАЗ» (г.р.з. 90-JA-841 и 90-JO-787), которые в поселке Локбатан Гарадагского района незаконно выгружали отходы в окрестностях озера «Qu».

Было установлено, что данные автомобили принадлежат ЗАО «Бакинский Метрополитен».

По факту в отношении ЗАО был составлен протокол и для определения суммы штрафа в отношении юридического лица собранные документы направлены в Насиминский районный суд.