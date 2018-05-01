Пашинян рискует нарваться на гнев Азербайджана - МНЕНИЕ

2018-05-01 15:22 | www.oxu.az | 5

Лидер «бархатной революции» в Армении Никол Пашинян, чтобы не потерять электорат и уличную массу, до последнего будет подыгрывать крикливой колонне.

Об этом Oxu.Az сказал азербайджанский политолог Тофиг Аббасов, комментируя высказывания Пашиняна про Карабах.

Ранее Пашинян отказался от своих слов о том, что нельзя вести переговоры по Карабаху, не отдав Азербайджану районы вокруг Карабаха, и заявил, что не намерен идти на уступки в этом вопросе.

По мнению эксперта, именно на этой волне у него появилась антиазербайджанская риторика, которая содержит в себе еще и карабахский сегмент.

«Фактически он ничего нового не придумал и только повторяет своего политического противника Сержа Саргсяна, по которому Карабах надо отбить от Азербайджана раз и навсегда.

В этом контексте Пашинян утверждает, что в результате протестного движения значительно вырос боевой дух армянской армии и настрой народа отстоять Карабах», - сказал Аббасов.

Собеседник сайта уверен, что если посмотреть в корень происходящих событий, то Армения все больше погружается в хаос и ее силы иссякают.

«Пашинян выдает желаемое за действительность, чтобы выиграть выборы премьера.

Однако 20-дневная площадная лихорадка все дальше расшатывает основы армянской государственности. Если Пашинян и дальше будет рисковать и злоупотреблять чреватой риторикой, то может нарваться на гнев Азербайджана», - отметил Аббасов.

Эксперт подчеркнул, что пока Баку выдерживает паузу и внимательно следит за развитием армянского сюжета в надежде, что в многострадальной и проблемной стране наконец-то во власти появится какой-нибудь адекватный человек, с которым можно было бы вести диалог.

«Если Пашинян или же кто-нибудь другой, придя во власть, станет повторять дипломатию крючкотворства, то за это поплатится вся Армения.

В несчастной стране никому это мало не покажется...», - подытожил Аббасов

Али Мамедов

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