Ужесточены требования к государственному флагу

2018-05-01 16:03 | www.oxu.az | 4

В Милли меджлисе вынесены на обсуждение законопроекты «Об утверждении изображения Государственного флага», «Об утверждении Государственного герба», «Об утверждении музыки и текста Государственного гимна Азербайджанской Республики. Как передает, о документах сообщил председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли. Он отметил, что эти изменения очень важны, так как регулируются законами Конституции. Отметим, что согласно предлагаемым изменениям, цвета государственного флага должны соответствовать следующим кодам из цветового каталога: •Синий – Pantone 306C •Красный - Pantone Red 032 C •Зеленый – Pantone 362C Цветовые оттенки государственного герба: •Красный цвет огня - Pantone Red 032C •Зеленый цвет дубовых ветвей - Pantone 7729C •Желтый цвет колосьев - Pantone 7548C •Цвет золотых элементов - Pantone 111C Все три законопроекта были поставлены на голосование и приняты.