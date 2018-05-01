В Японии назвали главную цель трехстороннего саммита с КНР и Южной Кореей

2018-05-01 17:53 | www.trend.az | 4

Главной целью предстоящего 9 мая в Токио трехстороннего саммита между Японией, Китаем и Южной Кореей станет взаимодействие этих стран для укрепления диалога и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили во вторник в МИД Японии, передает РИА Новости.

"Главная цель этой встречи состоит в дальнейшем укреплении диалога и сотрудничества в широкой сфере областей под руководством трех лидеров Японии, Китая и Республики Корея, которые несут ответственность за стабильность и процветание в АТР", — говорится в сообщении, распространенном во вторник японским МИД.

В нем также отмечается, что "лидеры трех стран проведут дискуссии для укрепления культурных и людских обменов, с учетом Олимпийских и Паралимпийских игр, проводимых этими странами" (Пхенчхан 2018, Токио 2020 и Пекин 2022). Диалог, говорится далее, также будет касаться вопросов окружающей среды, сокращения рисков стихийных бедствий.