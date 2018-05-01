На некоторых автодорогах республики активизировался оползневой процесс

2018-05-01 16:33 | www.apa.az | 6

«На оползневом участке Зых в результате влияния естественных и техногенных факторов наблюдается относительная активность. На склоне Гюнешли процесса оседания земли не наблюдается, однако напряженность в связи с активизацией геологических процессов на территории сохраняется»

Об этом АПА сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

Он отметил, что на оползневом участке Масазыр, на территории «Зели голю» в поселке Масазыр и в поселке Нюбар была зарегистрирована активность в процессе оседания земли.

По словам начальника экспедиции, под влиянием природных и техногенных факторов на оползневых участках Кижаба и Мики, на 5, 7, 8 и 10 км. автомагистрали Дегади-Паликеш наблюдается относительная активность.

Азиз Гаралов отметил, что размер трещин, зарегистрированных на оползневом участке 48-А квартала города Шамахы, увеличился: «В общем, на оползневом участке из-за воздействия природных факторов наблюдается активность. Из-за воздействия природных факторов на некоторых участках 106-111 км автодороги Баку-Шамахы произошел обвал, на дороге появились трещины.

Также из-за воздействия природных факторов активность наблюдается на оползневых участках Джабаны и Дедегюнеш Шамахинского района.

На оползневом участке, расположенном на 132-156 км автодороги Баку-Агсу, из-за воздействия атмосферных осадков активизировался оползневой процесс, в результате чего на дороге произошли обвалы.

В Агсу на оползневом участке Гырлар из-за воздействия атмосферных осадков наблюдается расширение трещин.

Зарегистрирована относительная активность в результате влияния атмосферных осадков на 2-11, 23-24, 27-29-километровых оползневых участках автомобильной дороги Муганлы-Исмаиллы.

Оползневой участок Зернева в Исмаиллы активизировался в результате влияния природных факторов, отмечено расширение трещин и границы оползневого участка».