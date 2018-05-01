Любитель конопли задержан в Баку – ФОТО

2018-05-01 16:12 | www.oxu.az | 8

Правоохранительные органы провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, в Управление по борьбе с наркотиками Главного управления полиции г. Баку поступила информация о том, что житель Хазарского района Бреус Вадим Владимирович занимается культивацией наркотических растений.

В результате операции, проведенной сотрудниками управления, мужчина был задержан.

При обыске с участием понятых во дворе его дома в поселке Бина были обнаружены и изъяты 54 куста конопли общим весом 5 кг 168 г, а также 177,295 г высушенной и 150 г невысушенной марихуаны.

Задержанный был передан следствию с изъятыми вещественными доказательствами.

В.Бреус признал, что намеренно выращивал наркотические растения для личного потребления.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, необходимые следственные и оперативные мероприятия продолжаются.