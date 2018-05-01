На Бакинский метрополитен подали в суд

2018-05-01 16:20 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) провели рейд с целью проверки соблюдения требований закона «Об охране окружающей среды».

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства.

Во время рейда было установлено, что автомобили марок «Камаз» с государственными номерными знаками 90-JA-841 и 90-JO-787 незаконно выгружали отходы вокруг озера «Гу» в поселке Локбатан Гарадагского района.

Расследование установило принадлежность автомобилей ЗАО «Бакинский метрополитен».

По факту в отношении ЗАО составлен протокол, документы направлены в Насиминский районный суд для принятия решения о взыскании штрафа с ЗАО в качестве юридического лица.