Назначен новый председатель Наблюдательного совета «Азерикимья»

2018-05-01 16:39 | www.apa.az | 7

Имран Ягуб оглу Арзуманзаде назначен новым председателем Наблюдательного совета Производственного объединения «Азерикимья» SOCAR.

Как передает АПА-Экономикс, сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава Исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев представили нового председателя Наблюдательного совета Имрана Арзуманзаде коллективу «Азерикимья».

Ранее Имран Арзуманзаде занимал должность заместителя исполнительного директора «Азерикимья» по продажам. Напомним, что прежний председатель Наблюдательного совета «Азерикимья» Мухтар Бабаев назначен министром экологии и природных ресурсов.