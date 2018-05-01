Потушен пожар в жилых домах в Баку – ФОТО + ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2018-05-01 16:29 | www.oxu.az | 7

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаров в частных домах, который произошел во вторник в Насиминском районе Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт министерства, пожар возник в одном из частных домов, состоящем и деревянных конструкций и в котором в настоящее время никто не проживает. Более того, дом находится на стадии сноса.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Пожар был локализован и потушен.

14:20

В Насиминском районе Баку горят частные жилые дома.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на улице Джейхуна Гаджибейли, позади университета «Азербайджан» в расположенных вплотную индивидуальных жилых домах начался пожар.

На место происшествия прибыли пожарные бригады.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.