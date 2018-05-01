В Тбилиси могут переименовать площадь «Революции роз»

2018-05-01 18:02 | www.apa.az | 9
Расположенную в центре Тбилиси площадь «Революции роз» могут переименовать.
Как сообщает грузинское бюро АПА, инициатива была проявлена Тбилисским городским сакребуло (советом).
Площадь предлагается переименовать в площадь Первую Демократическую Республику.
Данное предложение будет обсуждаться в тбилисском горсовете 2 мая.
Отметим, площадь была открыта в 1983 году и названа площадью Республики. 3 декабря 2005 года она была переименована в площадь «Революции роз».
В этом году в Грузии отмечается 100-летие первой республики.