В Тбилиси могут переименовать площадь «Революции роз»

2018-05-01 18:02 | www.apa.az | 9

Расположенную в центре Тбилиси площадь «Революции роз» могут переименовать.

Как сообщает грузинское бюро АПА, инициатива была проявлена Тбилисским городским сакребуло (советом).

Площадь предлагается переименовать в площадь Первую Демократическую Республику.

Данное предложение будет обсуждаться в тбилисском горсовете 2 мая.

Отметим, площадь была открыта в 1983 году и названа площадью Республики. 3 декабря 2005 года она была переименована в площадь «Революции роз».

В этом году в Грузии отмечается 100-летие первой республики.