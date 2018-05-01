Утверждены правила выдачи гарантий по ипотечным кредитам

2018-05-01 18:26 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах с целью модернизации деятельности Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Как передает АПА-Экономикс, указом утверждены правила выдачи гарантий по ипотечным кредитам с целью улучшения обеспечения жильем населения, повышения возможностей по выходу на ипотечные кредиты, минимизации рисков ипотечных и кредитно-гарантийных механизмов.

Указом Кабинету министров поручено в течение одного месяца подготовить и представить главе государства предложения по освобождению фонда от налоговых обязательств, а также по освобождению от налоговых обязательств уполномоченных банков и заемщиков при осуществлении фондом выплат по гарантиям. Кроме того, Кабмин вместе с фондом должны определить объем средств, который будет необходим для выдачи субсидий в 2019-2021 годах по кредитам, выданным с 1 января 2018 года.

Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана поручено определить и в течение трех месяцев представить главе государства специальные экономические регулятивные нормативы и требования для обеспечения активного участия банков в ипотечном кредитовании и в деятельности кредитно-гарантийной системы.