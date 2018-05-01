Министр наградил честного школьника

2018-05-01 16:53 | www.oxu.az | 8

Награжден школьник, вернувший найденный кошелек с 5 тыс. манатов внутри владельцу.

Как передает Oxu.Az, об этом глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов написал на своей странице в «Facebook».

Он заявил, что ученик 8-го класса полной средней школы села Эюблу Товузского района Идрис Аббасов за свой образцовый поступок получил благодарственную грамоту от министра образования Джейхуна Байрамова.

Отметим, что Идрис Аббасов, проходя мимо магазина стройматериалов, нашел бумажник с 5 тысячами манатов внутри и сразу сообщил об этом владельцу магазина Эйвазу Годжаеву.

Эйваз Годжаев нашел владельца бумажника и вернул ему деньги.

Школьник отказался от награды за свой благородный поступок.