Дамла: Она ударила меня по рукам и наказала – ИНТЕРВЬЮ

2018-05-01 17:12 | www.oxu.az | 5
Oxu.Az представляет интервью с самой скандальной певицей последнего времени Дамлой. – Две недели вы занимали первое место в тренде «Youtube». Какие у вас впечатления? – Мы оставались в тренде благодаря песням «Fırtına» и «Bu yaxınlarda» пять дней - не так долго, как вы говорили. За 20 дней мы набрали 3 миллиона просмотров. Порой творческие люди приписывают все заслуги себе. Но это не только мой успех, это успех всей команды Дамлы. Это одна из наших успешных работ. – Может быть, люди увидели ту Дамлу, которую хотели видеть? – Я всегда говорила, что буду учитывать потребности сегодняшнего дня. Я не пугливый человек и не буду говорить, что у меня не получится. Зритель привык к мрачным и печальным песням Дамлы, но в этот раз увидел нечто другое, и ему понравилось. – Выходя на сцену, вы рассчитывали на такую популярность? – Я мечтала об этом и ждала своего шанса, но думала, что на это потребуется 5-10 лет. На все воля Аллаха. Рано или поздно это должно было произойти. За короткое время песни Дамлы были выучены наизусть. Это тоже шанс. А за шансом стоит труд.
Я мало разговаривала и много работала, не реагировала на любую критику или клевету. Не думала о том, что меня могут задеть, не хотела трогать чужую честь и достоинство. У меня не было желания клеветать и обливать грязью.
– Самир Пириев назвал вас азербайджанской Шакирой... – Это видео отправили мне друзья. Я сказала, что на Самира все нападут за эти слова. И это несмотря на то, что мы с Самиром редко общаемся, хоть и остаемся друзьями. Мы не видимся потому, что у меня такой характер. Я ни с кем из шоу-бизнеса близко не общаюсь. – В чем причина? – Я боюсь слухов и кривотолков. Не хочу, чтобы мое поведение неправильно истолковали. Бывает, делишься с кем-то своими проблемами, а наутро видишь, что об этом написали в прессе. Ищут слабое место. Поэтому я со всеми веду себя осторожно. Слова Самира вдохновили меня. Наконец-то кто-то в шоу-бизнесе поддержал меня. Наконец кто-то не назвал Дамлу «вульгарной» и оценил мой труд. Это меня обрадовало. – Сравнение с Шакирой? – Не поэтому. У нас разная внешность, стиль и формы. Просто меня столько ругали, что тот факт, что меня кто-то защитил и сравнил с коллегой по творческему цеху, окрылил меня. – В прошлом интервью вы сказали, что не понимаете смысла «звездности» и, наверное, никогда не поймете. Но в последнее время вы появляетесь одна в эфире. Это разве не первые симптомы «звездной болезни»? – Это не имеет никакого отношения к звездной болезни. Меня не раз приглашали на передачи. Эфир длится пару часов и туда приходят 10 человек – психолог, терапевт, педагог, поэт, писатель, танцовщица. Все разговаривают, а ты поешь пару песен и уходишь. Я сказала, что я певица и что люди хотят услышать живое пение в эфире. Ведь я не выступаю с шоу-программами в ресторанах. Я сказала, что если меня пригласят, пусть дадут мне два часа наедине со зрителями и я буду только петь. Иногда на передачах спрашивают, почему некоторые люди плохо относятся ко мне. Прошу вас не звать меня ради скандалов и издевательств. Если хотите видеть Дамлу на своей передаче, то зовите меня ради пения. Все люди разные. Я не имею право кого-то унижать или оценивать чье-то творчество. Я далека от таких вещей. – Вы суеверный человек? – Я верю только в Аллаха. Иногда меня ругают за неправильное мышление. «Дорогу перешла черная кошка», «Красная одежда приносит неудачу» и т.д. – я в такие вещи не верю. Надеюсь лишь на Аллаха. – До этого вы отмечали, что на сцену попали с трудом. Чем вы занимались, прежде чем стать певицей? – Я работала за компьютером в какой-то фирме. Получала 200 манатов в месяц. До этого работала еще в одной фирме. Зарплату не помню. – Говорят, что всего есть четыре типа людей: влюбчивые, мечтатели, самовлюбленные и сумасшедшие. К какому типу относитесь вы? – Я не самовлюбленная и не витаю в облаках. В своем внутреннем мире я потакаю всем капризам маленькой Дамлы. Я делаю все, что она хочет. Я не стараюсь подавить внутреннее «Я» и стать кем-то другим. У меня просто не получится. Я умная, но сумасшедшая, и не боюсь это признать. – Во время прошлого интервью я задавал более резкие вопросы, но вы реагировали спокойно. Сейчас вы словно стали более чувствительной... – Можно не любить человека, его характер. Если я даже не люблю стоящего передо мной человека, то не стану этого показывать. Не потому, что я фальшивая. Просто я не хочу задевать за живое. У каждого есть душа. На самом деле мне сложно. Я держу агрессию в себе. В последнее время на меня столько нападали с топором, что перерубили мои связи с жизнью. Поэтому я стала более чувствительной. Что я вам сделала? Мне нет дела до вас. Может, я вас оскорбляю, задеваю, унижаю? Я спокойный человек по натуре. Если я люблю и ценю кого-то, то готова хоть носить его на руках. Если кто-то вытирает об меня ноги, я дам ему много шансов исправиться. Люди так со мной поступают, но я терплю удары, молчу. Узнай меня и поймешь, что ошибался на мой счет. В какой-то момент те, кто используют меня, могут подумать: «Она все равно не понимает» и сесть мне на шею. Вот тогда-то я им все и припомню. Я даю много шансов, но это не значит, что я ничего не осознаю и не вижу. Я дам тебе познать не только меня, но и себя. По-твоему, ты хорошо поступил? Я спокойно поговорю с этим человеком и навсегда сотру его из своей жизни. Я прощу, но отныне не подпущу к себе. – Вольтер говорил, что в жизни человека есть два этапа: когда его обманывают и когда он сам обманывает. На каком этапе жизни вы находитесь? – В юности и молодости ты обязательно будешь ошибаться. Это от неопытности или от того, что хочешь совершить хороший поступок, но сталкиваешься с неожиданными последствиями. Мне кажется, что Дамла уже пережила период обманов и ошибок. Сама обманывать кого-то я не намерена. Не такой я человек. Говорю это не для виду. Сейчас я постепенно совершенствуюсь и мудрею. Беседую с людьми открыто, бесстрашно, не боясь, что про меня что-то скажут. – Разговаривая с вами, я убедился, что сердце женщины – настоящий океан. Многие утонули в этом океане? – Я ни на кого не наставляла оружие. Никогда не использовала слабые места своих противников в споре. Мое самое сильное оружие – молчание. Это всегда работает.