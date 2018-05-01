Дамла: Она ударила меня по рукам и наказала – ИНТЕРВЬЮ

2018-05-01 17:12 | www.oxu.az | 5

представляет интервью с самой скандальной певицей последнего времени Дамлой.– Мы оставались в тренде благодаря песням «Fırtına» и «Bu yaxınlarda» пять дней - не так долго, как вы говорили. За 20 дней мы набрали 3 миллиона просмотров. Порой творческие люди приписывают все заслуги себе. Но это не только мой успех, это успех всей команды Дамлы. Это одна из наших успешных работ.– Я всегда говорила, что буду учитывать потребности сегодняшнего дня. Я не пугливый человек и не буду говорить, что у меня не получится. Зритель привык к мрачным и печальным песням Дамлы, но в этот раз увидел нечто другое, и ему понравилось.– Я мечтала об этом и ждала своего шанса, но думала, что на это потребуется 5-10 лет. На все воля Аллаха. Рано или поздно это должно было произойти. За короткое время песни Дамлы были выучены наизусть. Это тоже шанс. А за шансом стоит труд.

Я мало разговаривала и много работала, не реагировала на любую критику или клевету. Не думала о том, что меня могут задеть, не хотела трогать чужую честь и достоинство. У меня не было желания клеветать и обливать грязью.

– Это видео отправили мне друзья. Я сказала, что на Самира все нападут за эти слова. И это несмотря на то, что мы с Самиром редко общаемся, хоть и остаемся друзьями. Мы не видимся потому, что у меня такой характер. Я ни с кем из шоу-бизнеса близко не общаюсь.– Я боюсь слухов и кривотолков. Не хочу, чтобы мое поведение неправильно истолковали. Бывает, делишься с кем-то своими проблемами, а наутро видишь, что об этом написали в прессе. Ищут слабое место. Поэтому я со всеми веду себя осторожно. Слова Самира вдохновили меня. Наконец-то кто-то в шоу-бизнесе поддержал меня. Наконец кто-то не назвал Дамлу «вульгарной» и оценил мой труд. Это меня обрадовало.– Не поэтому. У нас разная внешность, стиль и формы. Просто меня столько ругали, что тот факт, что меня кто-то защитил и сравнил с коллегой по творческему цеху, окрылил меня.– Это не имеет никакого отношения к звездной болезни. Меня не раз приглашали на передачи. Эфир длится пару часов и туда приходят 10 человек – психолог, терапевт, педагог, поэт, писатель, танцовщица. Все разговаривают, а ты поешь пару песен и уходишь. Я сказала, что я певица и что люди хотят услышать живое пение в эфире. Ведь я не выступаю с шоу-программами в ресторанах. Я сказала, что если меня пригласят, пусть дадут мне два часа наедине со зрителями и я буду только петь.Иногда на передачах спрашивают, почему некоторые люди плохо относятся ко мне. Прошу вас не звать меня ради скандалов и издевательств. Если хотите видеть Дамлу на своей передаче, то зовите меня ради пения. Все люди разные. Я не имею право кого-то унижать или оценивать чье-то творчество. Я далека от таких вещей.– Я верю только в Аллаха. Иногда меня ругают за неправильное мышление. «Дорогу перешла черная кошка», «Красная одежда приносит неудачу» и т.д. – я в такие вещи не верю. Надеюсь лишь на Аллаха.– Я работала за компьютером в какой-то фирме. Получала 200 манатов в месяц. До этого работала еще в одной фирме. Зарплату не помню.– Я не самовлюбленная и не витаю в облаках. В своем внутреннем мире я потакаю всем капризам маленькой Дамлы. Я делаю все, что она хочет.Я не стараюсь подавить внутреннее «Я» и стать кем-то другим. У меня просто не получится. Я умная, но сумасшедшая, и не боюсь это признать.– Можно не любить человека, его характер. Если я даже не люблю стоящего передо мной человека, то не стану этого показывать. Не потому, что я фальшивая. Просто я не хочу задевать за живое. У каждого есть душа. На самом деле мне сложно. Я держу агрессию в себе. В последнее время на меня столько нападали с топором, что перерубили мои связи с жизнью. Поэтому я стала более чувствительной. Что я вам сделала? Мне нет дела до вас. Может, я вас оскорбляю, задеваю, унижаю? Я спокойный человек по натуре.Если я люблю и ценю кого-то, то готова хоть носить его на руках. Если кто-то вытирает об меня ноги, я дам ему много шансов исправиться. Люди так со мной поступают, но я терплю удары, молчу. Узнай меня и поймешь, что ошибался на мой счет. В какой-то момент те, кто используют меня, могут подумать: «Она все равно не понимает» и сесть мне на шею. Вот тогда-то я им все и припомню. Я даю много шансов, но это не значит, что я ничего не осознаю и не вижу. Я дам тебе познать не только меня, но и себя. По-твоему, ты хорошо поступил? Я спокойно поговорю с этим человеком и навсегда сотру его из своей жизни. Я прощу, но отныне не подпущу к себе.– В юности и молодости ты обязательно будешь ошибаться. Это от неопытности или от того, что хочешь совершить хороший поступок, но сталкиваешься с неожиданными последствиями. Мне кажется, что Дамла уже пережила период обманов и ошибок.Сама обманывать кого-то я не намерена. Не такой я человек. Говорю это не для виду. Сейчас я постепенно совершенствуюсь и мудрею. Беседую с людьми открыто, бесстрашно, не боясь, что про меня что-то скажут.– Я ни на кого не наставляла оружие. Никогда не использовала слабые места своих противников в споре. Мое самое сильное оружие – молчание. Это всегда работает.– Сейчас я тоже не выставляю все напоказ. Он сам этого не хочет. Вижу, что у популярности есть свои законы, хочешь, не хочешь, а скрыть не получится. Это мой ребенок, сколько еще я могу его скрывать?!Ребенок от законного брака, он носит фамилию моего отца. Это его собственное желание, я поговорила с ним и объяснила. Он ребенок, с возрастом образ мыслей меняется. Сегодня я хочу, что он был жив, здоров и хорошо учился.– Замужество было для меня большой школой. Эта школа научила меня, что не надо выходить замуж во второй раз.– Все в руках Аллаха. Я могу бить себя в грудь и давать обеты безбрачия. Но в один прекрасный день произойдет то, что предписано мне свыше. Но лично я этого не хочу. Может быть, мне никто не подходит.– Он должен защищать меня по мере своих способностей. Должен, к примеру, говорить: «Давай не ходить в тот ресторан, это навредит твоей карьере». Я должна чувствовать себя как за каменной стеной. Не хочу того, чтобы мой мужчина хвастался перед друзьями, что Дамла его девушка. Мне этого не надо.– В детстве мать научила нас не брать чужого. Мы выросли в такой атмосфере. Летние каникулы я проводила в Губе. С забора нашего сада свешивалась ветвь вишневого дерева. В детстве я срывала ее и ела. Мать ударила меня по рукам и наказала. Кто тебе разрешил, спросила она.– Мне можно поставить запреты: «Громко не смейся», «Разговаривай тихо»... Я немного шумный и эмоциональный человек. Но в жизни я знаю всему место. Не даю повод, чтобы мне что-то запретили. Все анализирую в голове. Если ошибусь, могу и извиниться.– В нынешней ситуации я запретила себе три вещи: много есть – я на диете, ходить на развлекательные передачи, близко подпускать к себе людей – даже меня и моих друзей разделяет стена.– Такие передачи противны моей природе. Проводят викторины и игры. Что мне там делать?– Нет такого не было. Узнала от вас (смеется).– На своей странице я поблагодарила своих поклонников из Южного Азербайджана, Ирана, Тегерана, Урмии и Ардебиля. Никогда больше не допущу такой ошибки. Что плохого в том, что человек свободно выражает свою любовь?Я не писала, что нахчыванские мужчины напали на меня. Меня не запрещали в Нахчыване. Нахчыван – одно из моих любимых мест. Я убью себя, если меня туда не пустят (смеется).