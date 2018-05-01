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Дамла: Она ударила меня по рукам и наказала – ИНТЕРВЬЮ

2018-05-01 17:12 | www.oxu.az | 5

Oxu.Az представляет интервью с самой скандальной певицей последнего времени Дамлой.    – Две недели вы занимали первое место в тренде «Youtube». Какие у вас впечатления?    – Мы оставались в тренде благодаря песням «Fırtına» и «Bu yaxınlarda» пять дней - не так долго, как вы говорили. За 20 дней мы набрали 3 миллиона просмотров.    Порой творческие люди приписывают все заслуги себе. Но это не только мой успех, это успех всей команды Дамлы. Это одна из наших успешных работ.      –  Может быть, люди увидели ту Дамлу, которую хотели видеть?    – Я всегда говорила, что буду учитывать потребности сегодняшнего дня. Я не пугливый человек и не буду говорить, что у меня не получится. Зритель привык к мрачным и печальным песням Дамлы, но в этот раз увидел нечто другое, и ему понравилось.    – Выходя на сцену, вы рассчитывали на такую популярность?    – Я мечтала об этом и ждала своего шанса, но думала, что на это потребуется 5-10 лет. На все воля Аллаха. Рано или поздно это должно было произойти. За короткое время песни Дамлы были выучены наизусть. Это тоже шанс. А за шансом стоит труд.  

Я мало разговаривала и много работала, не реагировала на любую критику или клевету. Не думала о том, что меня могут задеть, не хотела трогать чужую честь и достоинство. У меня не было желания клеветать и обливать грязью. 

 

  – Самир Пириев назвал вас азербайджанской Шакирой...   – Это видео отправили мне друзья. Я сказала, что на Самира все нападут за эти слова. И это несмотря на то, что мы с Самиром редко общаемся, хоть и остаемся друзьями. Мы не видимся потому, что у меня такой характер. Я ни с кем из шоу-бизнеса близко не общаюсь.         – В чем причина?   – Я боюсь слухов и кривотолков. Не хочу, чтобы мое поведение неправильно истолковали. Бывает, делишься с кем-то своими проблемами, а наутро видишь, что об этом написали в прессе. Ищут слабое место. Поэтому я со всеми веду себя осторожно.    Слова Самира вдохновили меня. Наконец-то кто-то в шоу-бизнесе поддержал меня. Наконец кто-то не назвал Дамлу «вульгарной» и оценил мой труд. Это меня обрадовало.   – Сравнение с Шакирой?   – Не поэтому. У нас разная внешность, стиль и формы. Просто меня столько ругали, что тот факт, что меня кто-то защитил и сравнил с коллегой по творческему цеху, окрылил меня.      В прошлом интервью вы сказали, что не понимаете смысла «звездности» и, наверное, никогда не поймете. Но в последнее время вы появляетесь одна в эфире. Это разве не первые симптомы «звездной болезни»?    – Это не имеет никакого отношения к звездной болезни. Меня не раз приглашали на передачи. Эфир длится пару часов и туда приходят 10 человек – психолог, терапевт, педагог, поэт, писатель, танцовщица. Все разговаривают, а ты поешь пару песен и уходишь.     Я сказала, что я певица и что люди хотят услышать живое пение в эфире. Ведь я не выступаю с шоу-программами в ресторанах. Я сказала, что если меня пригласят, пусть дадут мне два часа наедине со зрителями и я буду только петь.     Иногда на передачах спрашивают, почему некоторые люди плохо относятся ко мне. Прошу вас не звать меня ради скандалов и издевательств. Если хотите видеть Дамлу на своей передаче, то зовите меня ради пения.   Все люди разные. Я не имею право кого-то унижать или оценивать чье-то творчество. Я далека от таких вещей.   – Вы суеверный человек?   – Я верю только в Аллаха. Иногда меня ругают за неправильное мышление. «Дорогу перешла черная кошка», «Красная одежда приносит неудачу» и т.д. – я в такие вещи не верю. Надеюсь лишь на Аллаха.      – До этого вы отмечали, что на сцену попали с трудом. Чем вы занимались, прежде чем стать певицей?    – Я работала за компьютером в какой-то фирме. Получала 200 манатов в месяц. До этого работала еще в одной фирме. Зарплату не помню.    – Говорят, что всего есть четыре типа людей: влюбчивые, мечтатели, самовлюбленные и сумасшедшие. К какому типу относитесь вы?   – Я не самовлюбленная и не витаю в облаках. В своем внутреннем мире я потакаю всем капризам маленькой Дамлы. Я делаю все, что она хочет.       Я не стараюсь подавить внутреннее «Я» и стать кем-то другим. У меня просто не получится. Я умная, но сумасшедшая, и не боюсь это признать.    – Во время прошлого интервью я задавал более резкие вопросы, но вы реагировали спокойно. Сейчас вы словно стали более чувствительной...   – Можно не любить человека, его характер. Если я даже не люблю стоящего передо мной человека, то не стану этого показывать. Не потому, что я фальшивая. Просто я не хочу задевать за живое. У каждого есть душа. На самом деле мне сложно. Я держу агрессию в себе.     В последнее время на меня столько нападали с топором, что перерубили мои связи с жизнью. Поэтому я стала более чувствительной. Что я вам сделала? Мне нет дела до вас. Может, я вас оскорбляю, задеваю, унижаю? Я спокойный человек по натуре.     Если я люблю и ценю кого-то, то готова хоть носить его на руках. Если кто-то вытирает об меня ноги, я дам ему много шансов исправиться. Люди так со мной поступают, но я терплю удары, молчу. Узнай меня и поймешь, что ошибался на мой счет.    В какой-то момент те, кто используют меня, могут подумать: «Она все равно не понимает» и сесть мне на шею. Вот тогда-то я им все и припомню. Я даю много шансов, но это не значит, что я ничего не осознаю и не вижу.   Я дам тебе познать не только меня, но и себя. По-твоему, ты хорошо поступил? Я спокойно поговорю с этим человеком и навсегда сотру его из своей жизни. Я прощу, но отныне не подпущу к себе.    – Вольтер говорил, что в жизни человека есть два этапа: когда его обманывают и когда он сам обманывает. На каком этапе жизни вы находитесь?     – В юности и молодости ты обязательно будешь ошибаться. Это от неопытности или от того, что хочешь совершить хороший поступок, но сталкиваешься с неожиданными последствиями. Мне кажется, что Дамла уже пережила период обманов и ошибок.      Сама обманывать кого-то я не намерена. Не такой я человек. Говорю это не для виду. Сейчас я постепенно совершенствуюсь и мудрею. Беседую с людьми открыто, бесстрашно, не боясь, что про меня что-то скажут.     – Разговаривая с вами, я убедился, что сердце женщины – настоящий океан. Многие утонули в этом океане?    – Я ни на кого не наставляла оружие. Никогда не использовала слабые места своих противников в споре. Мое самое сильное оружие – молчание. Это всегда работает. 
– Вы некоторое время скрывали ребенка от прессы. Почему потом передумали? 
– Сейчас я тоже не выставляю все напоказ. Он сам этого не хочет. Вижу, что у популярности есть свои законы, хочешь, не хочешь, а скрыть не получится. Это мой ребенок, сколько еще я могу его скрывать?! 
Ребенок от законного брака, он носит фамилию моего отца. Это его собственное желание, я поговорила с ним и объяснила. Он ребенок, с возрастом образ мыслей меняется. Сегодня я хочу, что он был жив, здоров и хорошо учился. 
– Вы сказали, что были замужем. Какой опыт, как женщине, вам дало замужество?
– Замужество было для меня большой школой. Эта школа научила меня, что не надо выходить замуж во второй раз. 
– Значит новый брак даже не обсуждается?
– Все в руках Аллаха. Я могу бить себя в грудь и давать обеты безбрачия. Но в один прекрасный день произойдет то, что предписано мне свыше. Но лично я этого не хочу. Может быть, мне никто не подходит.    – А каким должен быть мужчина вашей мечты?
– Он должен защищать меня по мере своих способностей. Должен, к примеру, говорить: «Давай не ходить в тот ресторан, это навредит твоей карьере». Я должна чувствовать себя как за каменной стеной. Не хочу того, чтобы мой мужчина хвастался перед друзьями, что Дамла его девушка. Мне этого не надо.    – Вы когда-нибудь хотели сорвать «запретный плод»?
– В детстве мать научила нас не брать чужого. Мы выросли в такой атмосфере. Летние каникулы я проводила в Губе. С забора нашего сада свешивалась ветвь вишневого дерева. В детстве я срывала ее и ела. Мать ударила меня по рукам и наказала. Кто тебе разрешил, спросила она. 
– Я сказал в переносном смысле...
– Мне можно поставить запреты: «Громко не смейся», «Разговаривай тихо»... Я немного шумный и эмоциональный человек. Но в жизни я знаю всему место. Не даю повод, чтобы мне что-то запретили. Все анализирую в голове. Если ошибусь, могу и извиниться. 
– Что вы себе запретили, исходя из этого опыта?
– В нынешней ситуации я запретила себе три вещи: много есть – я на диете, ходить на развлекательные передачи, близко подпускать к себе людей – даже меня и моих друзей разделяет стена. 
– Почему вас нет на развлекательных передачах? 
 – Такие передачи противны моей природе. Проводят викторины и игры. Что мне там делать? 
– Насколько мне известно, после вашего последнего концерта в Нахчыване вам запретили въезд туда. 
 
– Нет такого не было. Узнала от вас (смеется).
– По некоторым данным, это произошло из-за сильного ажиотажа, который вы вызвали среди иранских мужчин, и из-за того, что назвали их нахчыванцами... 
– На своей странице я поблагодарила своих поклонников из Южного Азербайджана, Ирана, Тегерана, Урмии и Ардебиля. Никогда больше не допущу такой ошибки. Что плохого в том, что человек свободно выражает свою любовь? 
Я не писала, что нахчыванские мужчины напали на меня. Меня не запрещали в Нахчыване. Нахчыван – одно из моих любимых мест. Я убью себя, если меня туда не пустят (смеется).    Пярвиз Гусейн ФОТО: Садиг Фарзалибей ВИДЕО: Эльнур Угур

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