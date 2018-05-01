В БГУ прошла научно-практическая конференция, посвященная 110-летию Мир Джалала Пашаева (ФОТО)

2018-05-01 18:53 | www.trend.az | 7

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялась Республиканская научно-практическая конференция, посвященная 110-летию выдающегося писателя, литературоведа и педагога Мир Джалала Пашаева. В мероприятии приняли участие известные государственные деятели и ученые, преподаватели и студенты университета.

Открывая пленарное заседание конференции, ректор, академик Абель Магеррамов отметил важность конференции, посвященной 110-летию Мир Джалала Пашаева. Ректор, напомнив про распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении 100-летия БГУ, отметил, что вуз вырастивший общественно-политических, научных и культурных деятелей внес большой вклад в формирование существующего имиджа Азербайджана. Академик Абель Магеррамов подчеркнул, что профессор Мир Джалал Пашаев, который с 1936 года до конца своей жизни в БГУ занимался педагогической деятельностью, имеет особые заслуги и в подготовке высококвалифицированных специалистов. По словам академика Абеля Магеррамова, литературовед Мир Джалал Пашаев внес ценный вклад в развитие азербайджанской филологии, являлся талантливым мастером повестей и романистом.

Министр образования Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении отметил исключительные заслуги Мир Джалала Пашаева в области развития литературы, науки, особенно образования. Министр высоко оценил проводимые по всей стране юбилейные мероприятия, посвященные 110-летию Мир Джалала Пашаева, расценив их как проявление заботы и внимания к творчеству великого писателя и его литературному наследию.

На мероприятии продемонстрирован фильм «Завоеватель трех вершин», посвященный жизни и творчеству выдающегося писателя.

Затем декан филологического факультета, доцент Эльчин Мамедов выступил с докладом «Жизнь и творчество Мир Джалала Пашаева».