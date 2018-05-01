Выделено 11,6 млн. манатов на строительство автодороги в Агдашском районе

2018-05-01 18:34 | www.apa.az | 7

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Голгети-Дехнехалил-Гошаговаг-Арабоджагы в Агдашском районе.

Как передает АПА-Экономикс, в распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги, соединяющей 10 населенных пунктов, где проживают 12 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в госбюджете 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 11,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.