Президент УЕФА поздравил Ильхама Алиева

2018-05-01 19:38 | www.apa.az | 7

Президент УЕФА Александер Чеферин поздравил Ильхама Алиева с избранием на пост президента Азербайджана.

Как сообщает АПА, в поздравительном письме говорится:

«Ваше Превосходительство. Поздравляю Вас с избранием на пост президента Азербайджанской Республики. Позвольте еще раз поблагодарить Вас за поддержку Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и миллионов футбольных болельщиков Вашей страны. В новый период Вашего президентства в Баку пройдут 2 мероприятия мирового уровня - финал Лиги Европы по футболу в 2019 году и игры Евро-2020. Уверен, что благодаря Вашей поддержке и усилиям АФФА оба мероприятия пройдут на высоком уровне. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности».