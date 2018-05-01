Профессор: Изменение текста гимна – необходимость

2018-05-01 17:20 | www.oxu.az | 8

Предложение председателя парламентского комитета по культуре Рафаэля Гусейнова исправить ошибки в гимне Азербайджане должно восприниматься обществом как торжество справедливости и правды.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал профессор, доктор филологических наук Азербайджана Алхан Байрамоглу.

Ранее депутат Милли меджлиса Рафаэль Гусейнов, выступая в парламенте, отметил, что слов «В час роковой встанем стеной» (“Hüququndan keçən əsgər”) не было в варианте гимна 1918-го года, они появились в гимне в период нахождения у власти в Азербайджане представителей Народного фронта.

По мнению доктора наук, предложение депутата очень верное.

«Мы - ученые, филологи, профессора - давно хотели широкого обсуждения данной темы.

Дело в том, что наш сегодняшний гимн в первоисточниках указан как военный марш. Автором стиха не является Ахмед Джавад. Эти стихи принадлежат Джамо беку Гаджинскому.

В связи с этим у нас имеется огромное количество доказательств», - отметил профессор.

Что касается изменения текста гимна, то, по словам собеседника сайта, в первоначальном стихотворении «Марш Родины» Джамо бека Гаджинского слова были такими:

Azərbaycan, Azərbaycan

Ey qəhrəman övladın şanlı vətəni.(2)

Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız.

Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz.

Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa. (2)

Minlərlə can qurban oldu,

Sinən hərbə meydan oldu,

Hüququn dərk edən əfrad

Hərə bir qəhrəman oldu.

Sən olasan gülüstan, sənə hər dəm can qurban.

Sənə bir çox məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan.

Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə

Cümlə gənclər müştaqdır. ‘ .

Şanlı vətən.

Как видно, текст практически идентичен словам нашего современного гимна, кроме предложения: “Hüququn dərk edən əfrad” (дословный перевод - «Знающий свои права индивид» - ред.).

Со временем, по непонятным причинам, было решено изменить это предложение в тексте гимна на “Hüququndan keçən əsgər” («Солдат, который отрекся от своего права - ред.)», - подчеркнул филолог.

Байрамоглу отметил, что, учитывая современные реалии, необходимо поменять это предложение в гимне на более правильное и близкое к оригиналу: “Hüququn dərk edən kəslər” («Осознающие свое право» - ред.).

Также профессор предоставил редакции Oxu.Az фото оригинала стихотворения «Марш Родины» Джамо бека Гаджинского:

Али Мамедов

