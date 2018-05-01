Западная коалиция заявила о начале новой операции против ИГ в Сирии

2018-05-01 19:46 | www.trend.az | 8

США, коалиция и местные партнеры в Сирии начинают операцию по освобождению последних оплотов "Исламского государства", заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, передает РИА Новости.

"США, мировая коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по освобождению последних оплотов ИГ в Сирии", - говорится в заявлении Науэрт.

Она отметила, что "борьба будет сложной", но США и партнеры "одержат победу". "Мы будем защищать США, коалицию и партнерские силы в случае нападения. Дни контроля ИГ над территориями и террор сирийского народа подходит к концу", - говорит Науэрт.