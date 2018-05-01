Потребительские товары в Узбекистане в апреле незначительно подорожали

2018-05-01 19:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Узбекистане в апреле рост цен и тарифов на потребительском рынке в среднем составил 0,9 процента. Товары за месяц стали дороже на 0,4 процента, услуги — на 2,7 процента, сообщила во вторник пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Согласно информации, по сравнению с динамикой индекса цен в предыдущие месяцы 2018 года, в апреле рост тарифов на услуги значительно опередил повышение цен на товары.

Продовольственные товары за месяц стали дороже на 0,3 процента. Лидерство по росту и снижению цен принадлежит плодоовощной продукции (1,8 процента) и яйцам (-7,5 процента) соответственно. Цены на мясо, птицу и рыбу повысились на 0,8 процента, молочные продукты — на 0,6 процента, общественное питание — на один процент и безалкогольные напитки — на 0,1 процента. Снижение показали цены на хлебопродукты, масло и жиры (-0,4 процента), сахар и чай (-0,7 процента).

Среди плодоовощной продукции больше всего подорожали капуста (21,5 процента), бананы (восемь процентов), груши (7,4 процента), цитрусовые (6,5 процента) и яблоки (6,4 процента). Снизилась цена на огурцы (-19,9 процента), лук (-17,4 процента), чеснок (-6,2 процента) и картофель (-1,2 процента).

Отмечена относительная стабилизация темпов роста цен на непродовольственные товары. За месяц цены на них незначительно повысились — в среднем на 0,4 процента.

Значительнее всего повысились цены на строительные материалы (1,5 процента), бытовой текстиль (0,7 процента), кухонные принадлежности и приборы (0,6 процента) и горючее для автомобилей (0,5 процента). Среди строительных материалов основной рост цен отмечен на кирпич — на 3,6 процента, цемент — на 2,5 процента, краски — на 1,6 процента и обои — один процент.

Рост цен на горючее для автомобилей сложился под влиянием роста цен на метан в ряде регионов (в среднем по республике повышение составило 8,4 процента) и снижения цен на пропан во всех регионах страны в среднем на 18,7 процента.

На уровень цен на одежду и обувь оказали влияние сезонные тренды: подорожали одежда и обувь для весенне-летнего сезона, в то время как цены на теплую одежду и зимнюю обувь снизились.

На рост среднего уровня тарифов в сфере услуг основное влияние оказал рост тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.