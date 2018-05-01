США ударили по Сирии: десятки убитых

2018-05-01 17:50 | www.oxu.az | 8

По меньшей мере 25 мирных жителей погибли, десятки получили ранения в результате ударов ВВС возглавляемой США международной коалиции по сирийской провинции Хасеке.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило во вторник сирийское информационное агентство SANA.

По его сведениям, на рассвете бомбардировке подвергся населенный пункт Эль-Фадиль близ города Эш-Шаддади.

Среди жертв двое пожилых людей, а также женщины и дети.

Несколько жилых домов были разрушены, сообщает SANA.