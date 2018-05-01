В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта

2018-05-01 20:13 | www.trend.az | 7

Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии, сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.

Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.