В Нигерии не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта

2018-05-01 20:13 | www.trend.az | 7
Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии, сообщает местный портал Today NG со ссылкой на правоохранителей, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.
Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник - на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.