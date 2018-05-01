Парламент Армении отклонил кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра

2018-05-01 20:59 | www.apa.az | 6

Парламент Армении на специальном заседании не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Как передает АПА, за него проголосовали 45 депутатов (при необходимых 53), против проголосовали 56 депутатов.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовали депутаты правящей Республиканской партии Армении.

Согласно конституции, через семь дней должны быть проведены новые выборы премьер-министра. Кандидатов во втором туре должны выдвигать уже не отдельные фракции, а как минимум одна треть от общего числа депутатов. Если главу правительства не изберут и во второй раз, то это приведет к автоматическому роспуску Национального собрания.