Пашинян пообещал создать в Армении правительство нацсогласия

2018-05-01 21:13 | www.apa.az | 6

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, выдвинутый возглавляемой им фракцией "Елк" (Исход) кандидатом в премьеры, пообещал сформировать в Армении правительство национального согласия и не проводить кадровых чисток, передает АПА со ссылкой на РИА Новости.

"Я обещаю приступить на основе широких консультаций к формированию временного правительства национального согласия и не допустить кадровых чисток", — сказал Пашинян.

Говоря о голосовании, Пашинян заявил, что проблема — не в том, изберут или не изберут его премьером. "Проблема в том — хотите ли вы победы народа или нет. Вы сами знаете, что не сможете остановить эту победу", — сказал Пашинян.

Во вторник кандидатура Пашиняна была отклонена Национальным собранием (парламентом). За него проголосовали 45 депутатов при необходимых для утверждения 53.