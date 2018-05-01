Жириновский: В составе России должна быть Бакинская губерния

2018-05-01 18:01 | www.oxu.az | 8

Скандально известный российский политический деятель Владимир Жириновский отозвался о внутренних конфликтах в Ереване, Тбилиси и Киеве, заявив о том, что мир в странах СНГ может наступить лишь в том случае, если они добровольно войдут в состав Российской Федерации.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, по словам Жириновского, спасти Грузию, Армению и Украину от раздирающих их внутренних кровопролитных конфликтов может лишь Российская Федерация.

Политик заметил, что странам СНГ следует «вернуться в отчий дом», что «гарантированно принесет данным государствам мир и процветание».

Заметим, Жириновский также заявил, что позитивные изменения в вышеупомянутых государствах произойдут лишь в том случае, если они войдут в состав РФ на добровольной основе.

Жириновский добавил, что в составе Российской Федерации должны появиться Бакинская, Тбилисская, Одесская, Киевская, а также Ереванская губернии.