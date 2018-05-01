Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном

2018-05-01 20:16 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном, несмотря на секретную иранскую ядерную программу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

"Никто не ищет подобного развития событий. Именно Иран меняет правила в регионе", — заявил премьер, отвечая на вопрос, готовится ли Израиль к войне с Ираном.

Ранее Нетаньяху рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив — порядка ста тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". По словам премьера, если бы информация о секретной ядерной программе Ирана стала известна в 2015 году, то ядерная сделка бы не состоялась.

Нетаньяху подчеркнул, что ядерная сделка выгодна Ирану, потому что даст ему неограниченное количества урана и не затрагивает баллистические ракеты, в которых они могут перевозить ракеты. Он добавил, что Иран обладает огромными знаниями по производству бомб, которые он может применить очень быстро, если захочет.