В Париже задержаны 200 протестующих

2018-05-01 21:51 | www.apa.az | 7

Французская полиция применила слезоточивый газ против сотен протестующих в Париже. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что на первомайский митинг во французской столице пришли более тысячи анархистов, которые начали громить витрины и бросать бутылки с зажигательной смесью.

Протестующие несли советские флаги, выкрикивали антифашистские лозунги и бросали петарды. Полиция применила против них слезоточивый газ.

По сообщению РИА Новости, во время беспорядков на демонстрации в Париже были задержаны 200 человек, около 40 из них направлены в полицейские участки.