Расширены полномочия Агентства продбезопасности

2018-05-01 18:33 | www.oxu.az | 8

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о внесении изменений в указ «О регулировании экспорта продовольственных товаров из Азербайджанской Республики в страны Европейского союза» от первого апреля 2005 года.

Как передает Oxu.Az, согласно изменениям, Агентство продовольственной безопасности является единым полномочным органом, осуществляющим экспертизу экспортируемых в ЕС продовольственных товаров по критериям безопасности, выдачу экспортерам подтверждающего кода и документов, подтверждающих результаты экспертизы, регистрацию действующих в сфере продовольственных товаров субъектов и деятельность по ведению государственного реестра, а также обеспечивающим исполнение соответствующих требований Европейского союза в этой области.

В третьей части указа слова «министерство экономики» заменяются словами «Агентство продовольственной безопасности».

Указ вступает в силу с первого июля 2018 года.