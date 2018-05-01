США перебрасывают в Польшу бронетанковую бригаду

2018-05-01 19:12 | www.oxu.az | 7

В Польшу из США перебрасывают первую бронетанковую бригаду первой дивизии кавалерии, находящуюся в Техасе.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на defence24.pl.

Отмечается, что эта бригада должна будет заменить размещенную на польской территории вторую бронетанковую бригаду первой дивизии пехоты.

Перемещение американских военных проходит в рамках операции Atlantic Resolve, нацеленной на укрепление войск союзников США на восточном фланге, а также на проведение запланированных на 3 июня маневров Saber Strike.

«Началась переброска 1-й танковой дивизии армии США в Европу», — говорится в заявлении.

А.Б.

