В Баку отметят юбилей известного вокалиста (ВИДЕО)

2018-05-01 20:41 | www.trend.az | 11

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку в 19:00 7 мая состоится вечер памяти видного оперного исполнителя, актера Фирудина Мехтиева, сообщили Trend Life организаторы вечера.

Мероприятие будет посвящено 90-летию со дня рождения Мехтиева.

Вечер памяти пройдет при организации Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения, поддержке министерства культуры Азербайджана.

На вечере выступят солисты Государственного академического театра оперы и балета, в исполнении которых прозвучат сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Вокалисты выступят в сопровождении Симфонического оркестра имени Ниязи Азербайджанского телевидения и радио под управлением дирижера Джавада Тагизаде.