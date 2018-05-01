Пашинян призвал госслужащих объявить забастовку

2018-05-01 22:14 | www.apa.az | 6

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян, кандидатура которого не была утвержден во вторник на пост премьера, призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, в частности, перекрыть улицы и пути к аэропорту. Об этом АПА сообщает со ссылкой на РИА Новости.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал Пашинян.

"С 8.15 (7.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — добавил он.

По словам лидера протестов, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером "кандидата от народа".

Как ранее сообщалось, Национальное собрание (парламент) Армении не смогло избрать во вторник новым премьер-министром страны единственного кандидата, лидера оппозиции Никола Пашиняна. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53.