Глава ИВ избил охранника - ОБВИНЕНИЯ + ВИДЕО

2018-05-01 19:54 | www.oxu.az | 9

Глава Исполнительной власти Бейлаганского района Вагиф Абдуллаев избил охранника строящегося в районе Олимпийского спортивного комплекса Рахиля Алиева.

Как сообщает Oxu.Az, данный инцидент произошел несколько дней назад.

Рахиль Алиев сообщил о случившемся с ним в видеозаписи, распространенной в социальных сетях.

Он сообщил, что глава Исполнительной власти, находившийся в алкогольном опьянении, обвинил его в краже со стройки трех металлических конструкций. Вагиф Абдуллаев бил его и оскорблял.

«Вагиф Абдуллаев, не дав мне сказать ни слова, начал кричать. Он грубо оскорбил меня и моих родителей. Я просил его не оскорблять меня, говоря, что я из семьи шехида. Однако, он, не обратив на это никакого внимания, грубыми ругательствами оскорбил память моего родственника-шехида», - сообщил в видеозаписи Рахиль Алиев.

Позже выяснилось, что Рахиль Алиев не похищал металлические конструкции.

Как отмечает потерпевший, затем его вместе с братом забрали в полицию, там глава Исполнительной власти уже хотел ударить по голове мобильным телефоном брата Рахиля.

«Я бы еще простил побои и оскорбления, нанесенные мне, но я не прощу ему оскорбления в адрес моего шехида Эльчина Герай оглу», - заявил Рахиль Алиев.

А.Б.

