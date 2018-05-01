ДТП в Кюрдамире: есть погибший и пострадавшие

2018-05-01 20:03 | www.oxu.az | 7

В Кюрдамире произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, сегодня на автомагистрали Баку-Газах столкнулись 2 автомобиля марки «Mercedes».

В результате ДТП погиб житель Зардабского района Халил Сабили оглу Исмаилов (1943 г.р.).

Жители Кюрдамирского района - Санан Алоглан оглу Гасанов, Мансима Гулам гызы Гасанова, Офелия Панах гызы Гасанова, жители Зардабского района – 11-летний Халил Салех оглу Исмаилов, 68-летний Эсмер Гаджикиши гызы Исмаилова, 57-летний Агавейс Агали оглу Юсифов с тяжелыми травмами были доставлены в Кюрдамирскую центральную районную больницу.

По факту в следственном отделе Главного государственного управления дорожной полиции ведется расследование.

А.Б.

