Намиг Джабраилов исполнил песню Полада Бюльбюльоглу в эфире российского телеканала (ВИДЕО)

2018-05-01 20:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - На российском телеканале НТВ представлен очередной выпуск второго сезона международного детского вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Trend Life. Судейские кресла в этом сезоне занимают: композитор Игорь Крутой, исполнитель Сергей Лазарев, певица Юлианна Караулова, композитор и продюсер Виктор Дробыш.

В ходе очередного выпуска состоялось выступление представителя Азербайджана - 12-летнего Намига Джабраилова из города Загатала, который исполнил композицию "Долалай" из репертуара Полада Бюльбюльоглу.

Отметим, что после выступления только Юлианна Караулова нажала зеленую кнопку, остальные члены жюри - Игорь Крутой, Сергей Лазарев и Виктор Дробыш не проголосовали за юного исполнителя, который покинул проект.

Обаятельный и общительный Намиг Джабраилов - аккуратный и трудолюбивый ученик, почти все свое свободное время он посвящает музыке. Мальчик отлично играет на баяне и гармони, а два года назад решил, что хочет научиться петь

Напомним, что в этом сезоне проекта вместе с Намигом Джабраиловым Азербайджан также представлял 15-летний Самед Новрузов из Баку, который тоже покинул проект.