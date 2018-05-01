Правящая партия Армении не поддержит кандидатуру Пашиняна на пост премьера

2018-05-01 20:43 | www.trend.az | 7

Правящая Республиканская партия Армении проголосует против кандидатуры оппозиционного депутата Никола Пашиняна на пост премьера страны, заявил на заседании парламента глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, передает РИА Новости.

"Мы проголосуем против кандидатуры Пашиняна, чтобы избежать возможных опасных последствий", — сказал Багдасарян. По его словам, эти последствия возможны при отклонении от сбалансированного курса развития страны.

Спикер парламента Ара Баблоян, в свою очередь, заявил, что выход из политического кризиса должен быть мирным.

"Вместо диалога пытаетесь оказать давление и нанести поражение политическому большинству", — сказал Баблоян.