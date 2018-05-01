Роналду назвал невозможным переход Неймара в «Реал»

2018-05-01 20:20 | www.oxu.az | 8

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду посчитал невозможным переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский клуб.

Как передает Oxu.Az, его слова приводит Marca.

«Я много слышал о Неймаре и «Реале», но, честно говоря, мне сложно представить это подписание. ПСЖ заплатил за него очень много денег.

Сложно представить, что Неймар однажды будет играть в «Реале». Возможно, это случится через несколько лет. Мне кажется, ему все нравится в Париже», - заявил Роналду.

В середине марта The Mirror сообщала, что Неймар попросил своего отца начать переговоры по переходу в «Реал». Бразилец выражал недовольство уровнем французского чемпионата.

Бразильский нападающий перешел в ПСЖ из «Барселоны» за рекордную сумму в 222 миллиона евро. В текущем сезоне в активе Неймара 28 голов в 30 матчах во всех турнирах.

А.Б.

