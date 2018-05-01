Эльдениз Азизли стал чемпионом Европы - ВИДЕО

2018-05-01 20:50 | www.oxu.az | 8
На чемпионате Европы по борьбе в российском городе Каспийск первую золотую медаль для Азербайджана принес борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг).
Как передает Oxu.Az, в финале наш спортсмен победил соперника из Эстонии со счетом 8:0.
Он завоевал первую золотую медаль для Азербайджана на Чемпионате Европы.
Спортсмен впервые стал чемпионом Европы в своей карьере среди взрослых.
Отметим, что завтра в финальных состязаниях примут участие двое других наших спортсменов - встретятся Расул Гюнаев и Мурад Мамедов.