Эльдениз Азизли стал чемпионом Европы - ВИДЕО

2018-05-01 20:50 | www.oxu.az | 8

На чемпионате Европы по борьбе в российском городе Каспийск первую золотую медаль для Азербайджана принес борец греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг).

Как передает Oxu.Az, в финале наш спортсмен победил соперника из Эстонии со счетом 8:0.

Он завоевал первую золотую медаль для Азербайджана на Чемпионате Европы.

Спортсмен впервые стал чемпионом Европы в своей карьере среди взрослых.

Отметим, что завтра в финальных состязаниях примут участие двое других наших спортсменов - встретятся Расул Гюнаев и Мурад Мамедов.

А.Б.

