Музыканты из Перу выступят в Международном центре мугама

2018-05-01 20:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - 4 мая в 20:00 на сцене Международного центра мугама в Баку состоится совместный концерт азербайджанских исполнителей мугама и музыкантов из Перу, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Концертная программа пройдет в рамках II Европейского фестиваля толерантности IMAGINE.

На концерте под названием "Charango meets Mugam" выступят Карл Струйф и Алехандро Рива (Перу), заслуженные артисты Азербайджана Сахиб Пашазаде (тар), Тогрул Асадуллаев (кяманча), а также ханенде Нисбет Садраева. Отметим, что Карл Струйф играет на щипковом струнном музыкальном инструменте чаранго.

6 мая в Международном центре мугама состоится концерт "Rembetiko meets Mugam", в ходе которого вышеназванные азербайджанские музыканты выступят на одной сцене с исполнителями из Греции.

Билеты на концерт можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az

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