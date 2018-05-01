Турецкие помидоры возвращаются в Россию

2018-05-01 21:18 | www.oxu.az | 8

С сегодняшнего дня (1 мая) все турецкие производители смогут поставлять помидоры в Россию.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Анадолу, соответствующее решение принял Россельхознадзор.

Турецкие помидоры будут поставляться на российский рынок при условии, что на месте их производства не был выявлен опасный вредитель под названием «томатная моль».

Глава Ассоциации экспортеров свежих фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак сообщил агентству «Анадолу», что снятие ограничений вызвало удовлетворение у турецких производителей и экспортеров сельхозпродукции.

«С сегодняшнего дня мы активизируем усилия по поиску новых потребителей и рынков сбыта в России, что позволит увеличить приток валюты в Турцию», - сказал Учак.

По его словам, все производители и экспортеры сельхозпродукции в Турции предупреждены по вопросам стандартов, определенных российской стороной. «Нельзя допустить, чтобы такой крупный рынок, как Россия, был вновь закрыт для турецких производителей сельхозпродукции», - подчеркнул Учак.

В апреле турецкий экспорт помидоров вырос на 15 процентов, сказал глава ассоциации.

По его словам, турецкая сторона делает все возможное для увеличения экспорта других наименований сельхозпродукции.

А.Б.

