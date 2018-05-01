Уничтожение террористов в Дагестане - ВИДЕО

2018-05-01 21:27 | www.oxu.az | 8

Обнародовано любительское видео, на котором запечатлена антитеррористическая операция, проведенная в Дагестане несколько дней назад.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на портал Liveleak, на видео видно, как проводится обезвреживание террориста-лидера группировки Игил.

На кадрах видно, как в руках укрывшегося в доме террориста находится флаг ИГИЛ.

Через мгновение бронетехника, протаранив стены дома, оставляет террориста под его обломками.

Затем на этом же месте один за другим прогремели несколько взрывов.

В общей сложности, в ходе антитеррористических операций, проведенных в Дагестане, обезврежены 11 террористов.

Стало известно, что они планировали осуществить ряд террактов и диверсий в мае.

А.Б.

