Минсельхоз Азербайджана поставил задачу устранить недостатки в хлопководстве

2018-05-01 21:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В министерстве сельского хозяйства Азербайджана состоялось совещание, посвященное севу хлопка в Бардинском районе, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

В мероприятии приняли участие должностные лица министерства, начальники управлений сельского хозяйства, ученые, специалисты, представители Госслужбы фитосанитарного контроля, ОАО "Агролизинг", ЗАО "Коммерческое производство MKT", ЗАО "Азерпамбыг" и представители пунктов по заготовке хлопка.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов, рассказав о поручениях и задачах, поставленных главой государства перед министерством, отметил, что глава государства определил развитие хлопководства как одну из приоритетных задач. Керимов сказал, что в прошлом году хлопок был посеян на площади 133 тысячи гектаров, но, несмотря на это, возникли определенные проблемы как по объективным, так и по субъективным причинам.

Недостатки в данной области должны быть устранены в короткий срок, необходимо проводить правильное планирование и координацию, сказал министр.