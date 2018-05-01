В Нигерии террористы-смертники убили 20 человек

2018-05-01 22:49 | www.apa.az | 6

Не менее 20 человек стали жертвами двойного теракта на северо-востоке Нигерии. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает местный портал Today NG .

Инцидент произошел в городе Муби в штате Адамава. Ранее сообщалось, что в результате взрывов могли погибнуть десятки человек.

Глава полиции штата Абдуллахи Йерима сообщил, что один террорист подорвался в мечети, а второй смертник — на расположенном рядом рынке одежды. Полицейский добавил, что ранения получили более десяти человек.