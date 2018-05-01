Ставленник Лоту Гули застрелил азербайджанца в Питере - ВИДЕО

2018-05-01 21:30 | www.oxu.az | 7

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга разыскивают 46-летнего мужчину, подозреваемого по статье «Умышленное убийство».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Media.Az.

По данным правоохранителей, подозреваемый, 46-летний гражданин Азербайджана, расправился со своим соотечественником Физули Гараевым, с которым они конкурировали по вопросу покровительства торговцев на Апраксином дворе.

Убийство, произошедшее 30 апреля вечером в арке дома на улице Ломоносова, попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как подозреваемый расстреливает своего оппонента.

По данным издания, оба «вора в законе» были ставленниками авторитета, известного как Лоту Гули.

Обстоятельства и причины расправы выясняются.

А.Б.

