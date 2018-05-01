Турция будет проводить геологоразведку в Узбекистане

2018-05-01 21:15 | www.trend.az | 7

Госкомгеологии Узбекистана и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение о проведении геологоразведочных работ, сообщает во вторник Sputnik Узбекистан.

Геологоразведка будет проведена в двух регионах Узбекистана на перспективных площадях Хуроб, Айдым-Джетымтау и Сарытауском рудном поле.

Площадь Хуроб расположена в Джизакской области, в горах Северного Нуратау. Здесь турки займутся поиском золота. Два других месторождения находятся в Навоийской области. Айдым-Джетымтау - это горы Букантау, здесь также будут проводиться работы по поиску золота.

Сарытауское рудное поле - один из самых перспективных объектов в горах Турбай. По предварительной оценке, здесь расположены залежи золота - 75 тонн, молибдена - 24 тысячи тонн, вольфрама - 740 тысяч тонн.