Число погибших альпинистов в швейцарских Альпах увеличилось до восьми

2018-05-01 21:20 | www.trend.az | 7

Число альпинистов, погибших от переохлаждения в швейцарских Альпах, выросло до восьми человек, среди погибших 52-летняя гражданка Болгарии, передает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС.

"Пятеро лыжников погибли вскоре после того, как были доставлены в больницу, в том числе 52-летняя гражданка Болгарии", - сообщила во вторник полиция кантона Вале.

В понедельник спасатели обнаружили в районе Аролла в швейцарских Альпах группу из 14 альпинистов - граждан Германии, Италии, Франции и Болгарии. Они были застигнуты врасплох бураном, не смогли добраться до места отдыха - приюта "Виньетт", расположенного на высоте 3157 метров, и вынуждены были провести ночь под открытым небом.