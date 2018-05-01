Ын разрешил американцам осмотреть ядерные объекты

2018-05-01 22:17 | www.oxu.az | 7

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео дал согласие на осмотр ядерных объектов в стране.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.

«Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите», - приводит телеканал слова Ким Чен Ына, сказанные на встрече с Помпео.

Телеканал отмечает, что такое заявление свидетельствует о готовности северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР.

А.Б.

