Ын разрешил американцам осмотреть ядерные объекты

2018-05-01 22:17 | www.oxu.az | 7
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майком Помпео дал согласие на осмотр ядерных объектов в стране.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщил южнокорейский телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.
«Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите», - приводит телеканал слова Ким Чен Ына, сказанные на встрече с Помпео.
Телеканал отмечает, что такое заявление свидетельствует о готовности северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин попросил ООН проконтролировать сворачивание ядерной программы КНДР.