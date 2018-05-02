Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР

2018-05-02 00:09 | www.apa.az | 7

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил согласие на проведение проверок ядерных объектов КНДР. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал JTBC.

Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова, отмечает телеканал.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.